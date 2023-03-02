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Hakan Çalhanoğlu'ndan Omuz Omuza kampanyasına 6 milyon TL bağış

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Hakan Çalhanoğlu’ndan Omuz Omuza kampanyasına 6 milyon TL bağış

A Mili Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, deprem felaketi sonrası futbol dünyasının destek adına birleştiği Omuz Omuza kampanyasına Milli Takım oyuncuları olarak 6 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

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