24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Avrupa defterini kapattı! Basel'e karşı avantajı koruyamadı

Trabzonspor Avrupa defterini kapattı! Basel'e karşı avantajı koruyamadı

SPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
Trabzonspor Avrupa defterini kapattı! Basel’e karşı avantajı koruyamadı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu. İlk maçtaki 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamadı, ikinci yarıda ise bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla son 16 turuna katılma şansını kaybeden Trabzonspor, Avrupa defterini kapattı.

İlk maçtaki 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamadı, ikinci yarıda ise bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

11. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, savunmaya çarpan topu son anda kaleci Hitz, kornere çeldi.

13. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Lang'ın kendi yarı alanından pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Amdouni, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada Larsen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Hitz yerden gelen topu sol tarafına yatarak çeldi.

26. dakikada Trabzonspor, penaltıdan yararlanamadı. Larsen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomez, savunmada Kade tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Antonio Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu yandan auta gönderdi.

30. dakikada Xhaka'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

38. dakikada Trezeguet'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Gomez'in aşırtma kafa vuruşunda, çizgi önünden savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Trabzonspor'un Gomez'in düşürmesiyle kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından pozisyonun izlenmesiyle iptal edildi.

58. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza çizgisi önünde Trezeguet'in sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

61. dakikada Trabzonspor'un golü Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla, iptal edildi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top kaleci Hitz'in solundan filelere gitti. Ancak bu oyuncunun ofsayt olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

67. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, yakın mesafeden Umut Bozok'un sert kafa vuruşunda yere çarpan top yandan auta gitti.

68. dakikada Gomez'in pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Hitz topu kontrol etti.

76. dakikada Basel, farkı 2'ye yükseltti. Ceza alanı sol çaprazında Lopez'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu kontrol eden Zeqiri, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+4. dakikada Bartra'nın şutunda kaleci Hitz, sol tarafına doğru gelen topu çıkardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak elendi.

İLK 11'LER

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel-Trabzonspor rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: St.Jakob-Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Basel: Hitz, Lang, Diouf, Amdouni, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Xhaka, Novoa

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hugo, Larsen, Denswil, Trezeguet, Gomez, Doğucan Haspolat

Gecenin kazananı Türkiye!
Dünya Trabzonspor’u konuşuyor
Trabzonspor efsanesi vefat etti
Basel-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu BASEL-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA