Trabzonspor Avrupa defterini kapattı! Basel’e karşı avantajı koruyamadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla son 16 turuna katılma şansını kaybeden Trabzonspor, Avrupa defterini kapattı.

İlk maçtaki 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz, ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamadı, ikinci yarıda ise bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi.