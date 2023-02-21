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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.02.2023
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Basel-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Avrupa'da yoluna devam eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Basel'e konuk olacak. Basel-Trabzonspor maçında İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

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