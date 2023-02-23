23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023
ABONE OL
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün Avrupa Ligi son 32 maçları sona erecek ve son 16'ya kalacak takımlar belli olacak. Fenerbahçe'nin de yer alacağı eşleşmeler sonucunda galipler çeyrek finale çıkacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekilişi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Bugün oynanacak maçlarla son 16'ya kalan takımların tamamı belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Takımlar şöyle:

Arsenal

Betis

Fenerbahçe

Ferencváros

Feyenoord

Freiburg

Real Sociedad

Union Saint-Gilloise

SON 16 İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bugün (23 Şubat) oynanacak eşleşmelerin galipleri, son 16'ya kalacak. İşte eşleşmeler

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax - Union Berlin

Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Roma- Salzburg

AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 14.00'da çekilmeye başlanacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI HANGİ KANALDA?

Kuralar TV8,5 ekranında canlı olarak yayımlanacak.

AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:

Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA