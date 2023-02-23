"Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekilişi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Bugün oynanacak maçlarla son 16'ya kalan takımların tamamı belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?