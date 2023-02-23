Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
"Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün Avrupa Ligi son 32 maçları sona erecek ve son 16'ya kalacak takımlar belli olacak. Fenerbahçe'nin de yer alacağı eşleşmeler sonucunda galipler çeyrek finale çıkacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
"Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekilişi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Bugün oynanacak maçlarla son 16'ya kalan takımların tamamı belli olacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
SON 16 KURALARINA DİREKT KATILAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Takımlar şöyle:
Betis
Fenerbahçe
Ferencváros
Feyenoord
Freiburg
Real Sociedad
Union Saint-Gilloise
SON 16 İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Bugün (23 Şubat) oynanacak eşleşmelerin galipleri, son 16'ya kalacak. İşte eşleşmeler
Juventus - Nantes
Sporting - Midtjylland
Shakhtar – Rennes
Ajax - Union Berlin
Leverkusen - Monaco
Sevilla - PSV
Roma- Salzburg
AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 14.00'da çekilmeye başlanacak.
AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI HANGİ KANALDA?
Kuralar TV8,5 ekranında canlı olarak yayımlanacak.
AVRUPA LİGİ TURLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Bu yıl Dünya Kupası Kasım ayında oynandığı için eşleşmeler geç oynanacak. Eşleşme tarihleri şöyle:
Son 16 maçları: 9 & 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 & 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 & 18 Mayıs 2023
Final maçı: 31 Mayıs 2023
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- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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