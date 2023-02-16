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Canlı | Trabzonspor - Basel UEFA Konferans Ligi maçı canlı anlatım! Trabzonspor - Basel maçı 11'leri...

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Canlı | Trabzonspor - Basel UEFA Konferans Ligi maçı canlı anlatım! Trabzonspor - Basel maçı 11’leri...

Kahramanmaraş'ta yaşanan çifte deprem felaketi sonrası ülkemizde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken liglere de ülke genelinde ara verildi. UEFA kararı doğrultusunda Konferans Ligi'nde yer alan takımımız Trabzonspor son 16 Play-Off Turu’nda evinde Basel’i ağırlayacak. Kritik karşılaşma depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar sessizliğe bürünecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ülkemizde ligler durdurulurken, UEFA kararı doğrultusunda Bordo-Mavililer, Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Basel'i ağırlayacak.

Saat 20.45'te başlayacak maçı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek.

TRABZONSPOR-BASEL MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Males, Diouf, Amdouni, Ndoye, Zeqiri.

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3 EKSİK VAR

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek.

4 DAKİKA 17 SANİYE SESSİZLİK OLACAK

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak. Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.

Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek. Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

SON ANTREMANDA PROVA

Bordo-Mavililer, Basel karşılaşmasının hazırlığını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, rakiple ilgili hafta boyunca çalıştıkları konuların üstünden geçerken, ilk 11'ini de büyük oranda belirledi.

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