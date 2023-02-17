17 Şubat 2023, Cuma
Dünya Trabzonspor'u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA'ya tepki Türk taraftarlara alkış
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Basel maçı dünya basınında gündem oldu. Türkiye'deki Kahramanmaraş depreminde on binlerce insanın hayatını kaybetmesine rağmen mücadeleyi oynatan UEFA'ya tepki gösterilirken, Trabzonspor ve destek için birleşen Türk taraftarlar alkış aldı. Bordo mavililerin koreografisi de büyük takdir topladı.
Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:44
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23