17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya Trabzonspor'u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA'ya tepki Türk taraftarlara alkış

Dünya Trabzonspor'u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA'ya tepki Türk taraftarlara alkış

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Basel maçı dünya basınında gündem oldu. Türkiye'deki Kahramanmaraş depreminde on binlerce insanın hayatını kaybetmesine rağmen mücadeleyi oynatan UEFA'ya tepki gösterilirken, Trabzonspor ve destek için birleşen Türk taraftarlar alkış aldı. Bordo mavililerin koreografisi de büyük takdir topladı.

Giriş Tarihi: 17.02.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:44
  • 1
  • 23
Dünya Trabzonspor’u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA’ya tepki Türk taraftarlara alkış

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda İsviçre ekibi Basel'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ise bordo mavili taraftarların hazırlamış olduğu deprem koreografisi damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Dünya Trabzonspor’u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA’ya tepki Türk taraftarlara alkış

Maç öncesi tribünlerde sergilenen koreografi de dünyada büyük yankı uyandırdı. Dünya bu koreografiyi konuşurken, İsviçre basını UEFA'ya şok ifadeler kullandı.

  • 3
  • 23
Dünya Trabzonspor’u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA’ya tepki Türk taraftarlara alkış

İşte dünya basınında yer alan Trabzonspor-Basel maçı haberleri...

  • 4
  • 23
Dünya Trabzonspor’u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA’ya tepki Türk taraftarlara alkış

"BU SKOR ONLAR İÇİN GURUR VERİCİ"

Le Nouvelliste de "Basel, Türkiye'de 1-0 yenildi. Bu skor onlar için gurur verici. Marwin Hitz, Basel için yaptığı kurtarışlarla umudu sürdürdü. Yaptığı kurtarışlarla Heiko Vogel'in adamlarına durumu tersine çevirmek için teorik bir olasılık bıraktı. Ancak Basel turu geçmek için rövanşta hücum seviyesinde başka bir şey göstermek zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.

  • 5
  • 23
Dünya Trabzonspor’u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA’ya tepki Türk taraftarlara alkış

"ŞARTLAR REKABETİ ZORLAŞTIRDI"

Basler Zeitung ise "Trabzon'daki şartlar rekabeti zorlaştırdı. Stadyuma gelen Türk seyirciler, etkileyici bir koreografiyle ülkenin ana gündemi olan depreme ve tüm ulus için sonuçlarına dikkat çekti" dedi.