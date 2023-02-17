Dünya Trabzonspor’u ve muhteşem koreografiyi konuşuyor! UEFA’ya tepki Türk taraftarlara alkış

"BU SKOR ONLAR İÇİN GURUR VERİCİ"

Le Nouvelliste de "Basel, Türkiye'de 1-0 yenildi. Bu skor onlar için gurur verici. Marwin Hitz, Basel için yaptığı kurtarışlarla umudu sürdürdü. Yaptığı kurtarışlarla Heiko Vogel'in adamlarına durumu tersine çevirmek için teorik bir olasılık bıraktı. Ancak Basel turu geçmek için rövanşta hücum seviyesinde başka bir şey göstermek zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.