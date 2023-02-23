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İspanyol futbolcu Sergio Ramos milli takıma veda etti: Güle güle deme zamanı

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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İspanyol futbolcu Sergio Ramos milli takıma veda etti: Güle güle deme zamanı

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdı. Bir de mesaj paylaşan Ramos "Zaman geldi, sevdiğimiz ve heyecanlandığımız kırmızı formaya, milli takıma güle güle deme zamanı." dedi.

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