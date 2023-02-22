Trabzonspor İsviçre’de tur peşinde! Hedef son 16

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 149. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 149. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.