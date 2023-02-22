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Trabzonspor İsviçre'de tur peşinde! Hedef son 16

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Trabzonspor İsviçre’de tur peşinde! Hedef son 16

Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçına çıkacak olan bordo mavililer, ilk maçtaki 1-0'lık zaferin avantajıyla turlamak istiyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 149. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 149. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maç oynadı.

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