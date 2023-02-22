Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Liverpool 2-0'a rağmen direnemedi... Anfield büyük şok yaşadı

BENZEMA VE VİNİ SAHNEDE

Ev sahibi ekibinin gollerini 4. dakikada Darwin Nunez ve 14'te Mohamed Salah kaydetti. Konuk takımın golleri ise 21 ve 36. dakikalarda Vinicius Junior, 47'de Eder Militao, 55 ve 67. dakikalarda ise Karim Benzema'dan geldi.