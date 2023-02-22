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Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Liverpool 2-0'a rağmen direnemedi... Anfield büyük şok yaşadı

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Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları geçen hafta başlarken Liverpool sahasında bugün son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i ağırladı. Kritik karşılaşmada 2-0 öne geçmeyi başaran Liverpool, yediği 5 golle adeta yıkıldı. İspanyollar rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Devlerin mücadelesini Madrid temsilcisi 5-2 kazandı.

BENZEMA VE VİNİ SAHNEDE

Ev sahibi ekibinin gollerini 4. dakikada Darwin Nunez ve 14'te Mohamed Salah kaydetti. Konuk takımın golleri ise 21 ve 36. dakikalarda Vinicius Junior, 47'de Eder Militao, 55 ve 67. dakikalarda ise Karim Benzema'dan geldi.

BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonucun ardından Real Madrid, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etmiş oldu. İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Mart'ta Santiago Bernabeu'da oynanacak. Dev mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın hemen başında Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez'in topukla attığı golle öne geçen Liverpool, takım arkadaşının geri pasını uzaklaştırmak isteyen Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'nın hatasını iyi değerlendiren Muhammed Salah ile 14. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Real Madrid, 21. dakikada Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın ceza alanı sol çaprazından yaptığı şık vuruşla farkı bire indirdi. 36. dakikada kaleci Alisson'un uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Vinicius Junior'a çarparak ağlarla buluştu ve ilk yarı 2-2 berabere sona erdi.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada sol taraftan Luka Modric'in kullandığı serbest atışta ceza alanında kendini unutturan Militao, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek takımını 2-0 geriden 3-2 üstünlüğe getiren golü attı.

55 ve 67. dakikalarda sahneye çıkan Karim Benzema, maçın skorunu belirleyen golleri kaydetti ve Real Madrid sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 42 golle takımının Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti.

Liverpool, tarihinde ilk kez sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol gördü.

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