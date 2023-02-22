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Ligler ne zaman başlıyor? 2023 Süper Lig maçları ne zaman? Ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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Ligler ne zaman başlıyor? 2023 Süper Lig maçları ne zaman? Ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, liglerdeki tüm faaliyetler duruduruldu. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin üzerinden 2 hafta geçti. Spor Toto Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih merak konusu olurken, TFF konuya ilişikin açıklama yaptı. Liglerin başlayacağı tarih belli oldu.Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen tarih...

"Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş'taki deprem sonrasında ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 6 Şubat Pazartesi oynanması gereken ve ertelenen maçlar için tarih verdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte, tarihi...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ertelenen Fenerbahçe Konyaspor maçının ne zaman oynanacağı belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı 26 Şubat saat 16.00'da, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ise yine aynı gün 19.00'da başlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMLARI 2023

Süper Lig'in 23. Haftasında Galatasaray oynadığı 22 maçta toplamda 54 puan alarak liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe 21 maçla 45 puanla ikinci, Başakşehir 21 maç 40 puanla üçüncü, Beşiktaş 21 maç 39 puanla dördüncü ve Adan Demirspor 21 maç 38 puanla beşinci sırada yer alıyor.

TFF AÇIKLADI!

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yapılan resmî duyuruda liglerin bir hafta kaydırıldığını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır."

LİGLERDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK'nın yanı sıra 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, ve TFF 3'üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme talepleri onaylandı.

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