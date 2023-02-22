Ligler ne zaman başlıyor? 2023 Süper Lig maçları ne zaman? Ertelenen maçlar hangi tarihte oynanacak?

TFF AÇIKLADI!

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk yapılan resmî duyuruda liglerin bir hafta kaydırıldığını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır."