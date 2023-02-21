Trabzonspor Avrupa'da Basel deplasmanında zafer peşinde
Avrupa'daki temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yendiği Basel deplasmanında tur kovalayacak. Bordo mavililer 1281 gün sonra deplasmanda kazanmanın planını yapıyor.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımına konuk olacak Trabzonspor, hem turu geçmek hem de Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galip gelmek için mücadele verecek.
Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.
Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
AVCI İLE İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 6 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.
Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1, Sıbristan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu.
TRABZONSPOR'UN SON 9 DEPLASMAN KARŞILAŞMASI
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 9 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Maç
|Sonuç
|2022-2023
|UEA Avrupa Ligi
|Kızılyıldız-Trabzonspor
|2 - 1
|2022-2023
|UEFA Avrupa Ligi
|Monaco-Trabzonspor
|3 - 1
|2022-2023
|UEFA Avrupa Ligi
|Ferencvaros-Trabzonspor
|3 - 2
|2022-2023
|Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off
|Kopenhag-Trabzonspor
|2 - 1
|2021-2022
|UEFAKonferans Ligi play-off
|Roma-Trabzonspor
|3 - 0
|2021-2022
|UEFA Konferans Ligi 3. eleme
|Molde-Trabzonspor
|1 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Getafe-Trabzonspor
|1 - 0
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Krasnodar-Trabzonspor
|3 - 1
|2019-2020
|UEFA Avrupa Ligi grup
|Basel-Trabzonspor
|2 - 0
İÇ SAHA HASRETİNİ KIZILYILDIZ KARŞISINDA SONLANDIRMIŞTI
Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.
Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.
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