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Trabzonspor aradığı maestroyu buldu! İşte Avcı'nın raporu: Top tekniği ve bitiriciliği üst düzeyde

SPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Trabzonspor aradığı maestroyu buldu! İşte Avcı’nın raporu: Top tekniği ve bitiriciliği üst düzeyde

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, aradığı maestroyu Molde'de buldu. Bordo mavililer, Ola Brynhildsen transferi için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ara transfer dönemi çalışmalarında gaza bastı.

Geçtiğimiz sezonda da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 1999 doğumlu oyuncu için kulübü Molde ile ilk temas kuruldu.

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Trabzonspor'un satın alma opsiyonu ile kiralamak için başlattığı görüşmelerde genç futbolcunun da uzun zamandır takımından ayrılmaya sıcak bakmasının etkisinin yüksek olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği ve "Top tekniği ve bitiriciliği üst düzeyde. Her iki kanatta da görev alabiliyor. İhtiyacımız olan bir oyuncu" raporu verdiği bilinirken, yönetimin kısa süre içinde transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

TRABZON'A 2 GOL ATTI!

Norveç Milli Takımı formasını iki kez giyen 1.75 boyundaki Ola Brynhildsen, 2021'de Konferans Ligi eleme turunda Molde formasıyla Trabzonspor'a karşı oynamış ve 2 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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