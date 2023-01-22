Trabzonspor aradığı maestroyu buldu! İşte Avcı’nın raporu: Top tekniği ve bitiriciliği üst düzeyde

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği ve "Top tekniği ve bitiriciliği üst düzeyde. Her iki kanatta da görev alabiliyor. İhtiyacımız olan bir oyuncu" raporu verdiği bilinirken, yönetimin kısa süre içinde transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.