Trabzonspor aradığı golcüyü İtalya'da buldu! Gianluca Lapadula için teklif planı hazır
Golcü sıkıntısı yaşayan Trabzonspor, ara transfer döneminde gözünü İtalya'ya dikti. Cagliari'nin 32 yaşındaki İtalyan asıllı Perulu forveti Gianluca Lapadula'yı radarına alan bordo mavililerin 2 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.
Trabzonspor, sezon başında kadrosuna katmak istediği Lapadula için yeniden harekete geçti. Cagliari forması giyen golcü için önümüzdeki günlerde teklif yapılacak.
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fırtına, sezon başında teklif götürdüğü fakat olumsuz cevap aldığı Lapadula için yeniden harekete geçti.
TEKLİF YAPILACAK
Sporx'in haberine göre Trabzonspor, o dönem Perulu futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti. Fakat Lapadula, 2 milyon euroya Cagliari'ye transfer olmuştu. Bordo-Mavililer, tecrübeli futbolcu için İtalya ekibine teklif götürecek. Sol ayaklı futbolcunun sözleşmesi 2025'in haziran ayında sona eriyor.
PERFORMANSI ÇOK İYİ
Lapadula, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Perulu golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Benevento formasıyla çıktığı 25 maçta 13 gol, 4 asistle performans göstermesinin ardından Cagliari'ye transfer oldu. Bu sezon ise yeni takımıyla Serie B'de çıktığı 19 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu 2 kez forma giydiği İtalya Kupası'nda ise 1 gol attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KOMEK başvuruları nereden, nasıl yapılır? KOMEK kurs branşları neler? Komek.org.tr ONLİNE KAYIT SORGULAMA
- YÖKDİL ne zaman 2023? ÖSYM YÖKDİL başvuruları başladı mı? Sınav tarihi AÇIKLANDI!
- A101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim
- Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!
- 2 bankadan 20.000 TL'ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak
- TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!
- 17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?
- MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!
- EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?
- Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'ten geçti mi? 2023 sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?
- 16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...
- Bedelli askerlik bugün açıklanır mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...