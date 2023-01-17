Trabzonspor aradığı golcüyü İtalya’da buldu! Gianluca Lapadula için teklif planı hazır

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO

Juventus altyapısından yetişen futbolcu, kariyerinde İtalya dışında sadece bir sezonluk Slovenya ekibi Gorica macerası yaşadı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olan futbolcu, bir dönem Milan forması da giydi.