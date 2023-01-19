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Trabzonspor golcü transferi için harekete geçti! Lapadula için teklif hazırlığı

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Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Trabzonspor golcü transferi için harekete geçti! Lapadula için teklif hazırlığı

Golcü transferi için harekete geçen Trabzonspor, İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari'de forma giyen Perulu Gianluca Lapadula'yı kadrosuna katmak istiyor. Karadeniz Fırtınası, Serie B'de çıktığı 19 maçta 7 gol, 2 asistle oynayan Lapadula için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fırtına, sezon başında teklif götürdüğü fakat olumsuz cevap aldığı Gianluca Lapadula için yeniden harekete geçti. Trabzonspor, o dönem Perulu futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Lapadula, 2 milyon euroya Cagliari'ye transfer olmuştu.

Fotomaç'ın haberine göre Bordo-mavililer, 32 yaşındaki yıldız için İtalya ekibine teklif götürecek. Sol ayaklı futbolcunun sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Lapadula, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Perulu golcü, geçtiğimiz sezon Benevento formasıyla çıktığı 25 maçta 13 gol, 4 asistle performans göstermesinin ardından Cagliari'ye transfer oldu.

Bu sezon ise yeni takımıyla Serie B'de çıktığı 19 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı.

Tecrübeli futbolcu 2 kez forma giydiği İtalya Kupası'nda ise 1 gol attı. Juventus altyapısından yetişen futbolcu, kariyerinde İtalya dışında sadece bir sezon Slovenya ekibi Gorica'da oynadı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.20 milyon euro olan futbolcu, bir dönem Milan forması da giydi.

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