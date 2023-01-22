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CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Kayserispor ile Beşiktaş Süper Lig 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Kayserispor-Beşiktaş maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nde oynanıyor. Kayserispor-Beşiktaş maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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