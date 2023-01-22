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Fenerbahçe'de Bruma'nın durumu belli oldu!

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Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Fenerbahçe’de Bruma’nın durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan zorunlu opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Bruma'nın durumu belli oldu. Kendisi için ödenen bonservis ücreti tartışma yaratan Portekizli oyuncu için teknik direktör Jorge Jesus, kararını verdi.

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