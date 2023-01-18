Canlı | Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı canlı izle! Çeyrek final yolunda kritik karşılaşma...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final yolunda Ümraniyespor ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer ligde küme düşme hattında olan rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçı canlı olarak haberimiz içinden izleyebilirsiniz.

Giriş: 18.01.2023 17:55 Güncelleme: 18.01.2023 18:08

Trabzonspor ile Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada bordo mavililer rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Arif, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Gomez.

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Glumac, Popov, Sackey, S. Göksu, Onur, Kartal, Umut, Gerardo, Mrsic.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

KUPAYI 9 KEZ KAZANDI

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş 'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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