Canlı | Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı canlı izle! Çeyrek final yolunda kritik karşılaşma...

Trabzonspor ile Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada bordo mavililer rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
Ümraniyespor - Trabzonspor ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
CANLI YAYIN
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Arif, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Naci, Gomez.
Ümraniyespor: Orkun, Onur, Glumac, Popov, Sackey, S. Göksu, Onur, Kartal, Umut, Gerardo, Mrsic.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Karadeniz ekibi, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı. Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.
108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
KUPAYI 9 KEZ KAZANDI
Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş 'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.