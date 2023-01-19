Son dakika: Vincent Aboubakar Beşiktaş'a imza için geliyor
Son dakika... Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, transferi bitmek için sona yaklaştı. Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın (20 OCAK) İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
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