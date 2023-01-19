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Son dakika: Vincent Aboubakar Beşiktaş'a imza için geliyor

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Son dakika: Vincent Aboubakar Beşiktaş’a imza için geliyor

Son dakika... Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası eski gözdesi Vincent Aboubakar ile temasa geçen Beşiktaş, transferi bitmek için sona yaklaştı. Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcünün bu gece tüm işlemleri bitireceğini Beşiktaş yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu yarın (20 OCAK) İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş’ta geri sayım! Aboubakar’ın uçağı hazır BEŞİKTAŞ'TA GERİ SAYIM! ABOUBAKAR'IN UÇAĞI HAZIR
Aboubakar Beşiktaş’ta ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TA
Vincent Aboubakar İstanbul’a geliyor VİNCENT ABOUBAKAR İSTANBUL'A GELİYOR

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