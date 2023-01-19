FB-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SONUCU | ZTK Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!

FB-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti şeklinde aratılmalar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen taraftarlar arama motorlarında, "ZTK Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?","FB-Çaykur Rizespor maç sonucu ne oldu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Sahasından galip ayrılan Fenerbahçe çeyrek finale yazdırdı. Nefes kesen maça dair merak edilenler haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelede çeyrek finale yükselen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.