FB-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SONUCU | ZTK Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ!
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükselme mücadelesinde Çaykur Rizespor ekibini sahasında ağırladı. Fenerbahçe mücadeleyi kazanarak derbi sonrası yeni bir seriye başladı. Bu sezon İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen FB, Çaykur Rizespor ekibine karşı 2-1'lik üstünlük elde ederek galip ayrıldı. İşte FB-Çaykur Rizespor maçına dair detaylar...
FB-Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti şeklinde aratılmalar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Mücadeleye dair detayları öğrenmek isteyen taraftarlar arama motorlarında, "ZTK Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?","FB-Çaykur Rizespor maç sonucu ne oldu?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Sahasından galip ayrılan Fenerbahçe çeyrek finale yazdırdı. Nefes kesen maça dair merak edilenler haberimizde...FB-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelede çeyrek finale yükselen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'nin golleri 12. dakikada Zajc ve 89'da Valencia'nın ayağından geldi. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 26. dakikada Sinan Osmanoğlu kaydetti.
ARDA GÜLER, 78 GÜN SONRA İLK 11'DE
Sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli takımda genç futbolcu Arda Güler, uzun zaman sonra formasına kavuştu. Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de görev aldı.
İSMAİL YÜKSEK 3 AY SONRA KADRODA YER BULDU
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Çaykur Rizespor karşısında 90 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlarken, sarı-lacivertli ekibin başarılı orta sahası İsmail Yüksek de 90 gün sonunda ilk 11'e döndü. Son olarak ligin 11. haftasında 22 Ekim'de oynanan Medipol Başakşehir maçında 11'de görev alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 ay sonra ilk 11'de teknik direktör Jorge Jesus'un tercihi oldu.
İsmail Yüksek, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER:
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda Güler, King, Valencia
Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Sefa, Benhur, Ronaldo, Deniz
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını kupa maçında yalnız bırakmadı. Müsabakayı, 30 bine yakın taraftar statta takip etti.
BRUMA YEDEKLER ARASINDA
Fenerbahçe'nin Portekizli kanat oyunsucu Bruma, yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Jorge Jesus, ligin ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkartılmayan Bruma'yı maç kadrosuna dahil etti.
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