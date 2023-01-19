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Son dakika: Fenerbahçe'de Osayi Samuel sakatlandı

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Son dakika: Fenerbahçe’de Osayi Samuel sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabakanın 80. dakikasında Osayi Samuel sakatlanarak kenara geldi.

ZTK son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Müsabakanın 80. dakikasında Osayi Samuel sakatlanarak kenara geldi.

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