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Vincent Aboubakar İstanbul'a geliyor! Weghorst'un yerine eski yıldız...

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Vincent Aboubakar İstanbul’a geliyor! Weghorst’un yerine eski yıldız...

eghorst'u Manchester United'e gönderen Beşiktaş, Vincent Aboubakar için harekete geçti. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'a gelmek için Al Nassr kulübü ile sözleşmesini feshederek pazartesi günü İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı 3. kez kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncu ile yapılan son görüşmede 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı.

Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın kulübü ile henüz sözleşmesini feshetmemesi. Al Nassr'ın son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.

Yarın sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından pazartesi İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

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