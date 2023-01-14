Vincent Aboubakar İstanbul’a geliyor! Weghorst’un yerine eski yıldız...

Transferin önündeki tek engel Aboubakar'ın kulübü ile henüz sözleşmesini feshetmemesi. Al Nassr'ın son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.

Yarın sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından pazartesi İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.