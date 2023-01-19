Beşiktaş’ta geri sayım! Vincent Aboubakar’ın uçağı hazır

2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya anlaşma sağlanan yıldız isim, yarım dönem için de 1,5 milyon euroyu kabul etti. Transferin tamamlanması için Al-Nassr'daki 2 milyon 250 bin euroluk alacağını tahsil edip ardından sözleşmesini feshetmesi beklenen Aboubakar, bu konuda Arap kulübüne baskı yapmaya devam ediyor.