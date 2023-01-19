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Beşiktaş'ta geri sayım! Vincent Aboubakar'ın uçağı hazır

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Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Beşiktaş’ta geri sayım! Vincent Aboubakar’ın uçağı hazır

Beşiktaş, 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar’ı pazar günkü Kayserispor karşılaşmasına yetiştirmek için geri sayımda... Al-Nassr’la sözleşme feshi için alacaklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul eden Kamerunlu yıldızı İstanbul’a getirecek uçağa kadar hazırlıklar tamam!

Vincent Aboubakar... Beşiktaş'ta son 1 haftada herkesin beklediği isim... Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrasında transferi için girişim başlatılan başarılı oyuncu, kısa sürede ikna edilmişti.

2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya anlaşma sağlanan yıldız isim, yarım dönem için de 1,5 milyon euroyu kabul etti. Transferin tamamlanması için Al-Nassr'daki 2 milyon 250 bin euroluk alacağını tahsil edip ardından sözleşmesini feshetmesi beklenen Aboubakar, bu konuda Arap kulübüne baskı yapmaya devam ediyor.

SAATLER İÇİNDE GETİRİLECEK
Dün menaceriyle soluğu bir kez daha Al-Nassr yetkililerinin yanında alan Aboubakar'ın, ayrılış sürecinin hızlanması için alacaklarının bir bölümünü bırakmayı kabul ettiği bildirildi. Tarafların yollarını ayırmasına an meselesi olarak bakılırken yönetim, fesihin resmiyet kazanması sonrasında özel uçağı Riyad'a gönderecek ve oyuncuyu saatler içinde İstanbul'a getirecek. Sonrasında tecrübeli forvetin Kayserispor'la oynanacak lig maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

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