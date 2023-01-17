Beşiktaş Kamerunlu Vincent Aboubakar ile anlaştı
Kamerunlu yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Aboubakar yarın İstanbul'a gelecek ve Kayserispor maçında kadroda yer alacak.
Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi için geri sayım başladı.
Kara Kartal, daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında formasını giyip şampiyonluklar yaşayan Kamerunlu golcüyü renklerine bağladı.
Aboubakar'ın evrak işlerini hallettikten sonra yarın (18 Ocak) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yıldız oyuncu, daha önce Beşiktaş'ta toplam 67 maçta 35 gol atmış ve 9 asist yapmıştı.
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