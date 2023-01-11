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TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yarın başlayacak ara transfer dönemi öncesinde, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Buna göre en yüksek limit sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Federasyon, yarın başlayacak ara transfer dönemi öncesinde, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. Buna göre en yüksek limit sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oldu.

YÜZDE 40 SAPMA HAKKI

Fenerbahçe'ye 1 milyar 134 milyon 152 bin 391 TL (Yaklaşık 55 milyon euro), Galatasaray'a 1 milyar 104 milyon 157 bin 485 TL ve Trabzonspor'a da 744 milyon 527 bin 45 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş ise 700 milyon 774 bin 561 TL harcama limiti aldı. Takımların harcama limitlerinde yüzde 40 sapma yapma hakkı bulunuyor.

İşte güncel tablo şöyle:

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