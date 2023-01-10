Trabzonspor'da flaş ayrılık! Resmi açıklama geldi
Trabzonspor, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jean Evrard Kouassi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kouassi, ligin ilk yarısında kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giymişti.
Son şampiyon Trabzonspor, sene başında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Fildişi Sahilli futbolcusu Kouassi ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bilgilendirme | Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
22 MAÇTA OYNADI
22 karşılaşmada Bordo-mavili formayı sırtına geçiren Kouassi, 1 gol 1 asist katkısı vermişti.
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