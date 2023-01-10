Trabzonspor’da flaş ayrılık! Resmi açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilgilendirme | Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

22 MAÇTA OYNADI

22 karşılaşmada Bordo-mavili formayı sırtına geçiren Kouassi, 1 gol 1 asist katkısı vermişti.