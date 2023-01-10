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Trabzonspor Abdullah Avcı için kararını verdi

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Trabzonspor Abdullah Avcı için kararını verdi

2021-2022 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, son haftalarda deplasmanda alınan kötü sonuçlar sonrası takımdan ayrılacağı söylentileri gündeme gelen teknik direktör Abdullah Avcı için kararını verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kararı belirsizliğini koruyordu.

Yönetimin güvenini sürdürdüğü tecrübeli teknik adam Avcı da bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

AVCI İLE YOLA DEVAM

Bordo-mavili yönetim yaptığı toplantının ardından Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı aldı.

Yarını izinli geçirecek olan Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına perşembe günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

AVCI DETAYLI RAPOR SUNACAK

Abdullah Avcı, takımın kötü gidişatıyla ilgili teknik ekibiyle birlikte rapor hazırlayarak yarın İstanbul'da yönetim kuruluna sunacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'nın raporu doğrultusunda takımın gidişatıyla ilgili karar verecek ve gönderilecek isimler ile transfer politikası belirlenecek.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN ABDULLAH AVCI'YA DESTEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesinde bulunan Mimoza Konutlarındaki evinin önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulunarak destek oldu.

Deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Avcı'nın istifa kararı almaması için bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak, deneyimli çalıştırıcının takımın başında kalması istediler.

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