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Abdullah Avcı kariyer rekoru kırdı!

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Abdullah Avcı kariyer rekoru kırdı!

Trabzonspor tam 32 karşılaşmadır Akyazı’da yenilmezken, Abdullah Avcı kariyer rekoru kırdı. Tecrübeli hoca, hem Başakşehir hem de Trabzonspor’un başında 3 büyükleri konuk ettiği 35 maçın sadece 9’unu kaybetti.

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