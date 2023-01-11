11 Ocak 2023, Çarşamba
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Fenerbahçe yeni transferi Samet Akaydın'a formayı giydirdi
Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Samet Akaydın!" denildi.