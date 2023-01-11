Galatasaray'da Icardi seferberliği! Bonservisi için kaynak hazır! Yönetim pazarlıklara başlıyor
Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe derbisinde gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Galatasaray çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar Icardi için ödeme planını hazırlarken Arjantinli için bütçenin kaynağı da belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye karşı boş geçmeyen; ligde 7 maçta 5 gol 4 asistle oynayan Mauro Icardi'nin gelecek sezon da Sarı Kırmızılı formayı giymesi için operasyon başlatıldı.
TARAFTARI MEST ETTİ
Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren ve attığı gol ve yaptığı asistle tarihi skorun mimarlarından olan Mauro Icardi, taraftarların gönlünde taht kurdu.
SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maça çıkan İcardi, sahada kaldığı 476 dakikaya 5 gol-4 asist sığdırdı. Dünya yıldızı olduğunu gösteren Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
DIAGNE PLANI
Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İcardi için PSG, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. 29 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibine vergiyle birlikte maliyeti 10 milyon Euro. PSG'nin belirlediği bonservis ise 13 milyon Euro. Galatasaray, İcardi için istenen 13 milyon Euro'yu 4 sezon önce Diagne transferinde Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro bonus şeklinde ödemesi gibi planlıyor.
MOHAME VE MORUTAN'DAN GELEN PARAYLA...
Kiralık oyuncuları Mostafa Mohamed (5 milyon 250 bin Euro opsiyon) ve Morutan'dan (5.5 milyon Euro) 10 milyon Euro bekleyen sarı-kırmızılılar, bu parayı Arjantinli yıldıza ödemeye hazır.
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