Galatasaray’da Icardi seferberliği! Bonservisi için kaynak hazır! Yönetim pazarlıklara başlıyor

DIAGNE PLANI

Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İcardi için PSG, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. 29 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibine vergiyle birlikte maliyeti 10 milyon Euro. PSG'nin belirlediği bonservis ise 13 milyon Euro. Galatasaray, İcardi için istenen 13 milyon Euro'yu 4 sezon önce Diagne transferinde Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro bonus şeklinde ödemesi gibi planlıyor.