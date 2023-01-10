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Galatasaray Süper Lig'den iki yıldıza talip oldu! Resmi açıklama geldi...

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Galatasaray Süper Lig’den iki yıldıza talip oldu! Resmi açıklama geldi...

Lig lideri Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor'dan ABD’li forvet oyuncusu Wright ve tecrübeli sol bek oyuncusu Güray Vural'a talip oldu. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Güray Vural’ın takımdan gitmeyeceğini düşündüklerini ifade etti.

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