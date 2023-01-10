Derbi sonrası Galatasaray’a Icardi müjdesi! PSG kararını verdi! Taraftarın sevgilisinden güzel haber...

GALATASARAY TUTMAK İSTİYOR!

Galatasaray Kulübü, PSG'de kadroda düşünülmeyen Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor. Söz konusu haberde; Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Icardi'den çok memnun olduğu ve onu kiralama süresinin ötesinde tutmak istediğinin altı çizildi.