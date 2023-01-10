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Derbi sonrası Galatasaray'a Icardi müjdesi! PSG kararını verdi! Taraftarın sevgilisinden güzel haber...

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Derbi sonrası Galatasaray’a Icardi müjdesi! PSG kararını verdi! Taraftarın sevgilisinden güzel haber...

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında gösterdiği etkili performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'den sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. İtalyan medyası PSG'nin Icardi'ye ilişkin kararını paylaşırken gelen haberler sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, performansıyla göz dolduruyor.

DERBİYE DAMGA VURDU

Forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan Icardi, skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Yıldız golcü, Fenerbahçe derbisine performansıyla damga vurdu.

90+10'DA ŞIK GOL

Karşılaşmaya yedek başlayan Icardi, oyuna girmesinin ardından yaptıklarıyla maçın adamı oldu. Kerem Aktürkoğlu'na asist yapan Arjantinli forvet, 90+10. dakikada yaptığı şık vuruşla maçın skorunu tayin etti.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Mauro Icardi saha içinde sergiledikleriyle taraftarın sevgilisi konumuna geldi. PSG'de hayal kırıklığı yaşayan Icardi, kiralandığı Galatasaray'da yeniden kendini buldu. Icardi'nin kiralık kontratında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

PSG'DE GÖZDEN ÇIKARILDI!

Gazzetta dello Sport, Fransız ekibi PSG'nin Mauro Icardi'yi kadroda düşünmediğini iddia etti. Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, teknik direktör Christophe Galtier'in gelecek planları arasında yer almıyor.

GALATASARAY TUTMAK İSTİYOR!

Galatasaray Kulübü, PSG'de kadroda düşünülmeyen Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor. Söz konusu haberde; Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Icardi'den çok memnun olduğu ve onu kiralama süresinin ötesinde tutmak istediğinin altı çizildi.

ICARDI GALATASARAY'DA MUTLU

Yıldız oyuncunun İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığı ve Galatasaray formasıyla sahaya çıkmaktan mutluluk duyduğu kaydedildi. Galatasaraylı kurmayların, transfer için PSG ile masaya oturacağı belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız ekibiyle anlaşma sağlayabilmek için şartları zorlayacak. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 7 maçta sahaya çıktı.

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