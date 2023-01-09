Fenerbahçe'ye gol atan Sergio Oliveira derbi tarihine geçti
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü atan Sergio Oliveira tarihe geçti. Oliveira, lig tarihinde Galatasaray formasıyla sarı-lacivertli ekibe gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
Okan Buruk, forvette Barış Alper Yılmaz'a yer verdi. Buruk, MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis yedeğe çekti. Derbide bu oyunculardan farklı olarak Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu görev yaptı.
Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliviera, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile başladı.
OLIVEIRA TARİHE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 32. dakikasında Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Opta verilerine göre; Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de iç sahada yediği ilk açılış golünü kaydeden Sergio Oliveira, lig tarihinde Galatasaray formasıyla sarı-lacivertli ekibe gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.
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