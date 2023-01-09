Fenerbahçe’ye gol atan Sergio Oliveira derbi tarihine geçti

OLIVEIRA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, karşılaşmanın 32. dakikasında Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Opta verilerine göre; Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de iç sahada yediği ilk açılış golünü kaydeden Sergio Oliveira, lig tarihinde Galatasaray formasıyla sarı-lacivertli ekibe gol atan ilk Portekizli oyuncu oldu.