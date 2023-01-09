Beşiktaş’ta Wout Weghorst hareketliliği! Menajeri geldi



Son olarak Beşiktaş'ın, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada attığı gol sonrası tribünlere veda eden golcü futbolcunun durumu, birkaç gün içinde netleşecek. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Weghorst'un durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.