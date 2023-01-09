Beşiktaş'ta Wout Weghorst hareketliliği! Menajeri geldi
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta Wout Weghorst'un attığı gol sonrası yaptığı hareket taraftarları şoke ederken, Hollandalı futbolcunun menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın da radarına giren Wout Weghorst, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.
Son olarak Beşiktaş'ın, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada attığı gol sonrası tribünlere veda eden golcü futbolcunun durumu, birkaç gün içinde netleşecek. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Weghorst'un durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.
Hollandalının takımdan ayrılması halinde Kara Kartal'ın alternatifleri arasında eski oyuncusu Aboubakar da yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef ilk finalisti Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Çanakkale'de deprem mi oldu? 9 Ocak Ege Denizi depremi merkez üssü ve şiddeti! AFAD SON DEPREMLER
- Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...
- 2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI!
- Yarın Van'da okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van'da kar tatili olacak mı? Van Valiliği son açıklamalar
- EYT ne zaman yasalaşacak, Meclis'e gelecek? EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?
- 9-10 Ocak Artvin'de okullar tatil mi? Yarın Artvin'de kar tatili var mı? Artvin Valiliği güncel duruyular!
- MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak 2023 MasterChef Türkiye kim kazandı? Finale kalan yarışmacı...
- Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- 9 Ocak kar tatili olan iller: Artvin, Van... Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklamaları
- Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?