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Beşiktaş'ta Wout Weghorst hareketliliği! Menajeri geldi

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Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Beşiktaş’ta Wout Weghorst hareketliliği! Menajeri geldi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta Wout Weghorst'un attığı gol sonrası yaptığı hareket taraftarları şoke ederken, Hollandalı futbolcunun menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın da radarına giren Wout Weghorst, siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.


Son olarak Beşiktaş'ın, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada attığı gol sonrası tribünlere veda eden golcü futbolcunun durumu, birkaç gün içinde netleşecek. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Beşiktaş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi Weghorst'un durumunu çözüme kavuşturmak istiyor.


Hollandalının takımdan ayrılması halinde Kara Kartal'ın alternatifleri arasında eski oyuncusu Aboubakar da yer alıyor.

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