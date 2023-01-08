Galatasaray'a kötü haber: Dries Mertens...
Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu mücadelede Dries Mertens gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. İlk yarının bitiş düdüğünde hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulunan Belçikalı yıldız, sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Büyük derbide ilk yarının sona ermesinin ardından Dries Mertens gelişmesi yaşandı.
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı ilk yarının sona ermesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.
Halil Umut Meler, Dries Mertens'e sarı kart gösterdi ve Belçikalı yıldız cezalı duruma düştü.
Dries Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'de Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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