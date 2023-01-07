Ronaldo’nun yeni takımında şoke eden kavga! Eski Beşiktaşlılar birbirine girdi! ’Aboubakar Talisca’nın üzerine yürüdü’ iddiası

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR İDDİASI

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedileceği öne sürüldü. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Ronaldo'nun transferi sonrasında ilk 11'de oynaması zor gözüken Aboubakar, yaptığı son hareketle de gidiş biletini hazırlamış oldu.