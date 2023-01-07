Ronaldo'nun yeni takımında şoke eden kavga! Eski Beşiktaşlılar birbirine girdi! 'Aboubakar Talisca'nın üzerine yürüdü' iddiası
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sular durulmuyor. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın soyunma odasında takım arkadaşı Talisca'ya saldırdığı iddia edildi. Söz konusu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya gündem oldu.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Cristiano Ronaldo transferi sonrası dünyada geniş yankı uyandırdı. Sarı lacivertli ekibin Ronaldo transferinin açıklanmasının bir gün sonrasında, Aboubakar'ın soyunma odasında Anderson Talisca'ya saldırıldığının görüntüleri tüm dünyayı kasıp kavurdu.
ABOUBAKAR İLE TALİSCA BİRBİRİNE GİRDİ İDDİASI
Al Nassr'ın sahasında Al-Hilal ile 2-2 berabere kaldığı maçın bitiminde Aboubakar ile Talisca birbirine girdiği iddia edildi.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda, Aboubakar'ın oldukça sinirli olduğu ve Beşiktaş'tan da takım arkadaşı olan Talisca'nın üzerine yürüdüğü görüldü.
TAKIM ARKADAŞLARI ZOR SAKİNLEŞTİRDİ
Aboubakar ve Talisca'nın arasındaki gerginliği takım arkadaşları engelledi. İkilinin diyaloğunda araya giren takım arkadaşları iki oyuncuyu da sakinleştirdi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR İDDİASI
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Aboubakar'ın sözleşmesinin feshedileceği öne sürüldü. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Ronaldo'nun transferi sonrasında ilk 11'de oynaması zor gözüken Aboubakar, yaptığı son hareketle de gidiş biletini hazırlamış oldu.
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