06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri

Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri

Manchester United'dan kalan cezası sebebiyle Al Nassr ile ilk maçını kaçıracak olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo pürüze daha takıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Ronaldo'nun, Al-Nassr'da yaşanan yabancı kontenjanı sıkıntısı sebebiyle lisansının çıkarılamadı. Diğer yandan bu durum Fenerbahçe için bir umut ışığı oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.01.2023 01:12 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 01:13
  • 1
  • 13
Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe’de Aboubakar sesleri

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe’de Aboubakar sesleri

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Nassr kulübünde yaşanan yabancı kontenjanı sıkıntısı nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun lisansı henüz çıkarılamadı.

  • 3
  • 13
Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe’de Aboubakar sesleri

Haberde, Ronaldo'nun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

  • 4
  • 13
Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe’de Aboubakar sesleri

Fotomaç'ta yer alan habere göre;, Al-Nassr kulübünden bir yöneticinin konuyla ilgili Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada "Yabancı bir oyuncuyu ya satarak ya da sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'nun lisans alabilmesi için bu şart" dediği de gelen bilgiler arasında.

  • 5
  • 13
Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe’de Aboubakar sesleri

Al-Nassr'ın yabancı kadrosunda Kolombiyalı kaleci David Ospina, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Brezilyalı Anderson Talisca ve Kamerunlu Vincent Aboubakar yer alıyor.