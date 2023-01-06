Cristiano Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe’de Aboubakar sesleri

Fotomaç'ta yer alan habere göre;, Al-Nassr kulübünden bir yöneticinin konuyla ilgili Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada "Yabancı bir oyuncuyu ya satarak ya da sözleşmesini karşılıklı anlaşıp feshederek göndermemiz gerekiyor. Ronaldo'nun lisans alabilmesi için bu şart" dediği de gelen bilgiler arasında.