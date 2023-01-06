06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri ZTK'da son 16 turu maç programı belli oldu! Büyükler arasında ilk maçı Galatasaray son maçı Fenerbahçe oynayacak! İşte ZTK maç takvimi

ZTK'da son 16 turu maç programı belli oldu! Büyükler arasında ilk maçı Galatasaray son maçı Fenerbahçe oynayacak! İşte ZTK maç takvimi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
ZTK’da son 16 turu maç programı belli oldu! Büyükler arasında ilk maçı Galatasaray son maçı Fenerbahçe oynayacak! İşte ZTK maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı açıklandı. Programa göre dört büyüklerden Galatasaray 17 Ocak Salı günü, Beşiktaş ve Trabzonspor 18 Ocak Çarşamba, Fenerbahçe ise 19 Ocak Perşembe günü maçlarını oynayacak. İşte detaylar...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17, 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

17 Ocak Salı:

14.30 Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA