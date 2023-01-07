Kartal golcüleriyle uçtu! Beşiktaş Kasımpaşa'yı 2 golle geçti
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. İlk yarıda 2-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarısında zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Weghorst kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29 yaptı, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Kasımpaşa'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Zorbay Küçük düdük çaldı.
KARTAL'IN GOLLERİ İLK YARIDA GELDİ
İlk yarıda 2-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarısında zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Weghorst kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29 yaptı, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
22. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in vuruşunda, kalesini terk eden Mert Günok gole izin vermedi.
28. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
43. dakikada Ben Ouanes'in soldan pasında Beşiktaş savunmasının topa müdahale etmekte gecikmesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Fall'ın ceza sahası girişinden şutunda, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Masuaku ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topun kaleye girmesine izin vermedi.
45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.
İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde bitirdi.
69. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Atiba'nın hatalı pası sonrası topu kapan Fall'ın sağdan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Ahmet Engin topa kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci son anda topu üstten kornere çeldi.
77. dakikada Gedson'un soldan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
86. dakikada Fall'ın sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada Ahmet Engin'in müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Graovac'ın kafa vuruşunda, top kaleci Mert'e çarparak oyun alanına geri döndü.
90+2. dakikada Gedson, Kasımpaşa ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- SON DAKİKA: Van Özalp'ta deprem! 7 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü... Kandilli Rasathanesi son depremler
- Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı SON DAKİKA! Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TAKVİM NETLEŞTİ! 2023 Green Card çekilişi hangi tarihte yapılacak?
- Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi
- MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...
- Bolu'da deprem son dakika! 7 Ocak Bolu depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!
- ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi? SON DURUM!