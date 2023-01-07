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Kartal golcüleriyle uçtu! Beşiktaş Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

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Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Kartal golcüleriyle uçtu! Beşiktaş Kasımpaşa’yı 2 golle geçti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. İlk yarıda 2-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarısında zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Weghorst kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29 yaptı, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Kasımpaşa'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Zorbay Küçük düdük çaldı.

KARTAL'IN GOLLERİ İLK YARIDA GELDİ

İlk yarıda 2-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarısında zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Weghorst kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29 yaptı, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

22. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in vuruşunda, kalesini terk eden Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

43. dakikada Ben Ouanes'in soldan pasında Beşiktaş savunmasının topa müdahale etmekte gecikmesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Fall'ın ceza sahası girişinden şutunda, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Masuaku ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topun kaleye girmesine izin vermedi.

45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.

İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde bitirdi.

69. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Atiba'nın hatalı pası sonrası topu kapan Fall'ın sağdan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Ahmet Engin topa kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci son anda topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Gedson'un soldan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

86. dakikada Fall'ın sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada Ahmet Engin'in müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Graovac'ın kafa vuruşunda, top kaleci Mert'e çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada Gedson, Kasımpaşa ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku; Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin; Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic.

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