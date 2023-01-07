Kartal golcüleriyle uçtu! Beşiktaş Kasımpaşa’yı 2 golle geçti

KARTAL'IN GOLLERİ İLK YARIDA GELDİ

İlk yarıda 2-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarısında zorlandığı mücadeleden 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Weghorst kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 29 yaptı, Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.