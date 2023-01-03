Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar! Tribünler tıklım tıklım...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan 37 yaşındaki Ronaldo, "Bu kararı aldığım için çok gurur duyuyorum. Avrupa'daki hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi kazandım. En büyük kulüplerde oynadım. Şimdi yeni bir mücadele için buradayım. Ailem de aldığım karardan dolayı mutlu." dedi.