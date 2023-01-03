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Suudi Arabistan'da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar! Tribünler tıklım tıklım...

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a törenle imza attı. Tıklım tıklım dolu olan stadyumda taraftarla buluşan Ronaldo "Burada olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Ronaldo Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Giriş Tarihi: 03.01.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 21:00
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Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar! Tribünler tıklım tıklım...

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, imza töreni düzenledi.

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Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar! Tribünler tıklım tıklım...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta bulunan Mrsool Park Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan 37 yaşındaki Ronaldo, "Bu kararı aldığım için çok gurur duyuyorum. Avrupa'daki hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi kazandım. En büyük kulüplerde oynadım. Şimdi yeni bir mücadele için buradayım. Ailem de aldığım karardan dolayı mutlu." dedi.

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Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar! Tribünler tıklım tıklım...

Suudi Arabistan'da çok iyi karşılandığını ifade eden yıldız futbolcu, sadece futbol oynamak için değil yeni nesillerin mantalitesini değiştirmek ve kadın futbolunu geliştirmek için Suudi Arabistan'a geldiğini söyledi.

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Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar! Tribünler tıklım tıklım...

Brezilya, Amerika ve Portekiz ve Avustralya'dan birçok kulübün transfer teklifi aldığını belirten Ronaldo, "Kararımı verdim ve başkalarının fikri beni ilgilendirmiyor. Lig çok rekabetçi. yarın bana şans verilirse oynamaya hazırım." dedi.

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Suudi Arabistan’da Ronaldo çılgınlığı! Görkemli imza törenine damga vuran anlar! Tribünler tıklım tıklım...

İmza töreni sonrasında stadyumdaki taraftarlarla buluşan Ronaldo, tribünlerdeki taraftarla imzaladığı futbol toplarını dağıttı.