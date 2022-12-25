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Güvenlik görevlisi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan şikayetçi olacak

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Güvenlik görevlisi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan şikayetçi olacak

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0'lık zaferle ayrıldı.Maç sonrası güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmayı anlatan Mert Hakan Yandaş'a cevap gecikmedi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

"MERT HAKAN YALAN BEYANDA BULUNDU"

İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu.

"GÖRÜNTÜLER İNCELENSİN"

Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

MERT HAKAN NE DEMİŞTİ?

Bordo mavililerin ilk golünden sonra kulübede oldukça sinirlenen ve Abdullah Avcı'nın sakinleştirmeye çalıştığı Mert Hakan Yandaş maç sonu sitem etti.

Mert Hakan, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık" dedi.

Mert Hakan sözlerinin devamında, "Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz… Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar. Kimden geliyor bu rahatlık" şeklinde konuştu.

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