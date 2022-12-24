Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi devirdi! Önce kırmızı sonra gol geldi
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig 15. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe forması giyen Crespo 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Bordo-mavililer, geliştirdiği ilk atakta Maxi Gomez'in ayağından golü buldu ve 1-0 öne geçti. Son dakikalarda Trezeguet'in ayağından bir gol daha bulan Trabzonspor maçı 2-0 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 29 puanda kaldı, Trabzonspor ise 26 puana yükseldi.
Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe forması giyen Crespo 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Bordo-mavililer, geliştirdiği ilk atakta Maxi Gomez'in ayağından golü buldu. Uzatmanın son dakikasında Trezeguet'in ayağından 2. golü bulan son şampiyon mücadeleyi 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 29 puanda kaldı, Trabzonspor ise 26 puana yükseldi.
Ligde tam 655 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor, Akyazı'da Fenerbahçe ile oynadığı 7 maçın da sadece 1'ini kaybetti.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.
44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
2. YARI
54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi.
57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
71. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.
85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti.
90+6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi.
90+10. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI
Süper Lig'de ilk kez karşılaşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahada taktik savaşı verdi. Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun kırkızı kart görmesiyle maçın ikinci yarısında 10 kişi kalmasının ardından Trabzonspor golle tanıştı. Orta alandaki adamı saf dışı kalan ve Trabzonspor savunmasını kıramayan Portekizli teknik adam, gol sonrasında savunmadan Serdar Aziz'i alarak hücum hattına Emre Mor takviyesi yaptı. Oyuncu değişikliklerinin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe'nin zayıflayan savunmasını baskılı oyunuyla zorladı. Kaleci Altay'ı şutlarıyla zorlayan Trabzonspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarında ikinci golü buldu.
YENİLMEZLİK SERİSİ 32 MAÇ OLDU
Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor'un sırtı, lider Fenerbahçe karşısında da yere gelmedi. Zorlu geçen mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan Karadeniz fırtınası, sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.
VISCA AYLAR SONRA LİGE DÖNDÜ
Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılan ve aylarca sahadan uzak kalan Edin Visca, Fenerbahçe maçıyla yeniden yeşil sahalara döndü. Bu sezon ligde 2 müsabakada forma giyebilen Visca, tedavisi tamamlandıktan sonra kamp döneminde Kasımpaşa ile olan hazırlık maçında sahaya çıkmış ve geri dönüş işareti vermişti. Ligde 13 resmi müsabakayı kaçıran Boşnak yıldız, Fenerbahçe maçında kendisini özleyen taraftarların alkışlarını topladı.
40 BİN TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Haftalardır tribünleri boş bırakan bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösterdi. Zorlu derbide takımlarını yalnız bırakmayan 40 bin taraftar tribünleri doldurarak karşılaşma boyunca tezahürat yaptı. Fenerbahçeli taraftarların alınmadığı maçı bordo-mavi renklerle donatan taraftarlar; 'Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdi. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene' yazılı dev pankart açtı.
CRESPO CEZALI
Fenerbahçe'de kart sınırından bulunan Miguel Crespo, Trabzonspor müsabakasında çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Cezalı duruma düşen Crespo, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında olmayacak.
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE 11'LER:
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez
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