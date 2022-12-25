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Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Adana Demirspor evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 yendi

Süper Lig'de 15. hafta maçında iki İtalyan hocanın çalıştırdığı Adana Demirspor'la Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Emre Akbaba'nın yıldızlaştığı maçta kazanan taraf Montella'nın ekibi Adana Demirspor oldu.

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