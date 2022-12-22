Galatasaray Depay transferi için gaza bastı! İspayol basınından flaş iddia
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gözler dünya yıldızı Depay'a çevrildi. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Depay'ın yüksek maaşını karşılamak için kaynak da bulduğu iddia edilmişti. İspanyol basını ise sarı kırmızılıların Depay için Newcastle ile yarıştığını duyurdu.
Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdiği günlerde Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Depay'ı listesine aldı. Sezon başında Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, devre arasın transfer dönemi için de Depay çalışmalarına başladı.
Dünya Kupası'nda Hollanda forması giyen Depay'ın yüksek maaşı Galatasaray'ı düşündürüyor.
Transfer süreci hakkında konuşan Galatasaray Teknik direktör Okan Buruk, "Transfer için çalışmalar yapılıyor. Kadro genişliğinden dolayı çok fazla transfer düşünmüyoruz" demişti.
GALATASARAY'DAN DEPAY BOMBASI
Bu arada Galatasaray sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Haris Seferovic'ten beklediği verimi alamamıştı.
Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay ile ilgileniyordu.
Bu transfer girişimi İspanya'da da geniş yankı buldu. İspanyol basını, Aslan'ın 28 yaşındaki forvet için kulüp ve oyuncu ile görüşmeleri hızlandırdığını belirtti.
YÜKSEK MAAŞ İSTİYOR
Habere göre, Sarı-Kırmızılı kulübün kısa bir süre önce gayrimenkul ile ekonomisini güçlendirdiği ve sahada da kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi.
Hollandalı oyuncunun adının İngiltere'den de Newcastle United ile anıldığı hatırlatıldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Katalan ekibinin gözden çıkardığı Depay'ın, ilk görüşmelerde yüksek maaş istediği vurgulandı.
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