Galatasaray Depay transferi için gaza bastı! İspayol basınından flaş iddia

Devre arasında hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Memphis Depay ile ilgileniyordu.

Bu transfer girişimi İspanya'da da geniş yankı buldu. İspanyol basını, Aslan'ın 28 yaşındaki forvet için kulüp ve oyuncu ile görüşmeleri hızlandırdığını belirtti.