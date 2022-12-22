Orkun Kökçü'den dikkat çeken LGBT çıkışı: Pişman değilim
İslam dininin yasakladığı LGBT akımı, hayatın her alanına girmek için sermaye sahipleri tarafından destekleniyor. Katar, Dünya Kupası organizasyonu kapsamında ülkesinde buna izin vermedi. Turnuvada mücadele eden hiçbir takım LGBT'nin reklam ve propagandasını yapamadı. Katar, aldığı kararı kusursuz bir şekilde işleterek tüm İslam aleminin büyük takdirini kazandı. Milli Takımın gurbetçi oyuncusu Orkun Kökçü de, LGBT'ye karşı dik duruşu nedeniyle formasını terlettiği Hollandalı takımda zor günler geçirdi. LGBT'nin sözde bayrağı haline gelen renklerden oluşan kaptanlık pozu bandını koluna takmayan milli oyuncumuz "Pişman değilim." açıklamasında bulundu.
Milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord'da dini sebepler nedeniyle LGBT renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını açıklamıştı.
Bu kararının ardından Hollanda basınının yoğun eleştirilerine maruz kalan Kökçü geri adım atmadı.
"ÜZERİME GELECEKLERİNİ BİLİYORDUM"
Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Kimseye kötü bir söz söylemek istemem ama eğer gerçekten bir düşünceyi savunuyorsanız onu ne pahasına olursa olsun desteklemelisiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Her türlü kesimin üzerime geleceğini biliyordum, karşı olduğunuz şeye tepkinizi de sadece sözlerle değil eylemle de göstermeniz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
"DÜNYA KUPASI'NDA KİMSE TAKAMADI"
Orkun, gökkuşağı renklerindeki pazubandı takmayarak protesto ederken Dünya Kupası'nda gökkuşağı renkleri olan her şeyin yasaklanmasıyla ilgili, "Kimsenin Dünya Kupası'nda pazubandı takamayacağını duyunca 'Peki şimdi ne olacak?' diye düşündüm. Yine bir polemik olacak mı? sorusu aklıma geldi ama olmadı. Sonuç olarak kimse de o pazubandı takamadı." sözlerini kullandı.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Kökçü üzerine baskı yapılan dönemi sadece futbola konsantre olarak iyi atlattığını belirterek, "O dönemden etkilenmeden çıktığımı söyleyebilirim. Sadece oynamaya çalıştım ve bu anlamda sahanın içinde kaldım. Yaptığımdan da pişman değilim." açıklamasını yaptı.
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