Orkun Kökçü’den dikkat çeken LGBT çıkışı: Pişman değilim

"ÜZERİME GELECEKLERİNİ BİLİYORDUM"

Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Kimseye kötü bir söz söylemek istemem ama eğer gerçekten bir düşünceyi savunuyorsanız onu ne pahasına olursa olsun desteklemelisiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Her türlü kesimin üzerime geleceğini biliyordum, karşı olduğunuz şeye tepkinizi de sadece sözlerle değil eylemle de göstermeniz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.