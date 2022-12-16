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Galatasaray Toulouse’u mağlup etti | MAÇ SONUCU ÖZET

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Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Galatasaray Toulouse’u mağlup etti | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray, Antalya’daki son hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Bafetimbi Gomis ve Dries Mertens kaydetti.

Merdan Stadı'nda Galatasaray, hazırlık maçında Toulouse ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray mücadeleye; Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis 11'iyle sahaya çıktı.

Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 45+4'üncü dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 60'ıncı dakikada serbest vuruştan Dries Mertens kaydederken, Toulouse'un tek sayısı 41'inci dakikada Rasmus Nicolaisen'den geldi.

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