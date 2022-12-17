Galatasaray'da iki transfer tamam! Halil Akbunar ve Deniz Undav geliyor
Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav transferlerini bitirme noktasına getirdi. Hem Halil'in kulübü Westerlo hem de Deniz'in kulübü Brighton'la prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar daha önce iki oyuncuyla da el sıkışmıştı. İşte detaylar...
Aslan, iki yerli oyuncunun transferinde artık sona geldi. Sarı-Kırmızılılar; forvette Deniz Undav, kanatlarda da Halil Akbunar'ı ocakta İstanbul'a getirmek için geri sayıma geçti.
Ocakta Halil Akbunar ve Deniz Undav'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar böylece yerli rotasyonunda ciddi sorun yaşanan hücum hattına önemli iki takviye yapmış olacak.
Bonservis ve maaş açısından da son derece maliyetsiz bir operasyona imza atıldığı belirtiliyor.
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