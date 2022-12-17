18 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da iki transfer tamam! Halil Akbunar ve Deniz Undav geliyor

Galatasaray'da iki transfer tamam! Halil Akbunar ve Deniz Undav geliyor

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
ABONE OL
Galatasaray’da iki transfer tamam! Halil Akbunar ve Deniz Undav geliyor

Galatasaray Halil Akbunar ve Deniz Undav transferlerini bitirme noktasına getirdi. Hem Halil'in kulübü Westerlo hem de Deniz'in kulübü Brighton'la prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar daha önce iki oyuncuyla da el sıkışmıştı. İşte detaylar...

Aslan, iki yerli oyuncunun transferinde artık sona geldi. Sarı-Kırmızılılar; forvette Deniz Undav, kanatlarda da Halil Akbunar'ı ocakta İstanbul'a getirmek için geri sayıma geçti.

Ocakta Halil Akbunar ve Deniz Undav'ın Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar böylece yerli rotasyonunda ciddi sorun yaşanan hücum hattına önemli iki takviye yapmış olacak.

Bonservis ve maaş açısından da son derece maliyetsiz bir operasyona imza atıldığı belirtiliyor.

Halil ve Deniz takviyesini özellikle teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA