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Galatasaray aradığı kaynağı buldu!

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Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Galatasaray aradığı kaynağı buldu!

Galatasaray'da Erden Timur'un 150 milyon TL'si Mecidiyeköy'deki proje, 150 milyon TL'si de Kemerburgaz'daki proje olmak üzere kulübe 300 milyon TL'lik destek sağladığı açıklandı.

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