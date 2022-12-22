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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci! İşte dönüş tarihi

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Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal sevinci! İşte dönüş tarihi

Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlık sebebiyle ameliyat olan ve hızlı bir tedavi süreci geçiren Rachid Ghezzal, formasına dönüş için geri sayımda. Cezayirli kanat oyuncusunun, durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenilirken, planlanan dönüş tarihi de belli oldu.

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