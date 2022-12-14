14 Aralık 2022, Çarşamba
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"Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi" Turkuvaz Medya'da! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşacak

SPOR
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşacak

Turkuvaz Medya Grubu’nun spor kanalı A Spor tarafından düzenlenen, “Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi” 15 Aralık 2022, Perşembe günü Turkuvaz Medya Center’da T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Türkiye’de farklı spor dallarının geliştirilmesi için yapılan çalışmaların tüm yönleriyle konuşulacağı zirve, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun konuşması ve ödül töreni ile son bulacak.

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