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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Kulüp aranıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Trabzonspor’da sürpriz ayrılık! Kulüp aranıyor

Trabzonspor, sezon başında tecrübeli oyuncu için gelen teklifleri geri çevirmişti. Ancak Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimlerden biri olan yıldız oyuncu, sezonun ilk bölümünde bir türlü bekleneni veremedi.

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